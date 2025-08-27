アメリカ・アリゾナ州で大規模な砂嵐が発生し、停電や空港の閉鎖など周辺の地域に影響を及ぼしました。アリゾナ州で25日、巨大な壁のようにそそり立つ大規模な砂嵐が出現し、住宅街まで一気に広がりました。これは雷雨が下降気流を生み出し、砂漠の乾燥した砂ぼこりを広範囲に巻き上げる現象で、ここアメリカの南西部では夏によく発生します。アリゾナ州のマリコパ郡では25日午後に砂嵐警報が出され、走行する自動車が砂嵐に