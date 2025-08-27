【本日の見通し】やや材料不足感、方向性を探る展開か 今日は目立った米指標発表予定などがなく、やや材料不足感がある。米株式市場は本日NY市場夕方(日本時間２８日早朝）の米半導体大手エヌビディアの決算待ちとなっており、こちらも大きな動きが出にくいところとなっている。 ドル円は１４７円台を中心とした推移が見込まれる。昨日は東京朝にクックＦＲＢ理事解任をめぐる動きから上下する場面が見られた。