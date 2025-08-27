東京市場ピボット分析（主要国通貨） ドル円 終値147.40高値147.91安値146.99 148.80ハイブレイク 148.35抵抗2 147.88抵抗1 147.43ピボット 146.96支持1 146.51支持2 146.04ローブレイク ユーロドル 終値1.1642高値1.1665安値1.1602 1.1734ハイブレイク 1.1699抵抗2 1.1671抵抗1 1.1636ピボット 1.1608支持1 1.1573支持2 1.1545ローブレイク