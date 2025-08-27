キレイな「入」の字27本塁打、86打点――。シーズン途中ながら、カブスの鈴木誠也（31）はメジャー４年目にして打撃２部門のキャリアハイを更新している（８月19日現在）。とくに打点はナ・リーグ４位につけ、タイトル獲得の可能性もあるのだ。動作解析の専門家で、筑波大学体育専門学群の川村卓（たかし）教授が話す。「メジャーに移籍した当初の鈴木は、米国のパワーピッチャーに負けないためか身体が一回り大きくなった印象を受