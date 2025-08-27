27日の西武―日本ハム戦は西武は与座、日本ハムは山崎が先発予定。与座の出身高校は今夏の甲子園で優勝した沖縄尚学。山崎は同じく準優勝の日大三と高校野球ファンが喜びそうな対戦だ。過去に2人の先発対戦は2度ある。2度とも山崎がオリックス在籍時で最初は21年8月22日（京セラドーム）。与座が5回2失点で勝利投手、山崎は2回4失点と乱調で敗戦投手となった。2度目は22年6月19日（ベルーナドーム）で与座は4回2失点で降板し勝