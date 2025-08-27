就職率が過去最高レベルに達している就活市場。「売り手市場」の中、各企業はどの大学から採用をしているのか。業界別・企業別に2024年「採用大学」ランキングを作成した。今回はファーストリテイリンググループとニトリの小売り大手2社のランキングをお届けする。（文／ダイヤモンド・ライフ編集部、データ提供／大学通信）2023年は早慶がトップ24年はどうなった？日本の小売り業界は、2025年も回復基調を維持している。訪日外