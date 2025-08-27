○経済統計・イベントなど １０：３０豪・消費者物価指数 １０：３０中・工業企業利益 １５：００独・ＧＦＫ消費者信頼感調査 ２０：００米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数 ※米・５年物国債入札 ※インド市場が休場 ○決算発表・新規上場など 決算発表：ＤｙＤｏ，タカショー ※海外企業決算発表：エヌビディアほか 出所：MINKABU PRESS