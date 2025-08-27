ポーランドで「自国第一」を掲げる大統領が、隣国ウクライナからの避難民支援を拒否する姿勢を示し、波紋が広がっています。ポーランドのナブロツキ大統領は25日、議会が可決したウクライナからの避難民の支援を延長する法案に拒否権を行使しました。法案には避難民世帯の子どもへの手当支給や、ポーランドが負担しウクライナが戦地で使う衛星通信サービス「スターリンク」の利用料金も含まれ、ウクライナ支援を進めるトゥスク