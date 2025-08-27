２６日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４７円４０銭前後と前日と比べて４０銭程度のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１７１円６０銭前後と同１０銭程度のユーロ安・円高だった。 トランプ米大統領は２５日夜（日本時間２６日午前）に自身のＳＮＳで、住宅ローン契約を巡る不正疑惑を理由にクック米連邦準備理事会（ＦＲＢ）理事を即時解任する意