SNSで盛り上がった選りすぐりのネタを紹介するcitrus。今回は話題の情報から少し離れてひと休み。頭の体操でリフレッシュしましょう！出題するのは漢字穴埋めクイズです。■気になる解答は… □に入る漢字は……「神」でした！■解説上から読むと「精神（せいしん）」左から読むと「女神（めがみ/じょしん/おみながみ）」右に向かって読むと「神殿（しんでん）」下に向かって読むと「神楽（かぐら）」パッと思い