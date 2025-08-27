デジタル機器を手がける英Nothing Technologyは、フラッグシップモデルという位置づけのスマートフォン「Phone (3)」を2025年8月28日に発売する。同ブランドの特徴の幾何学的なデザインをさらに進化させた。背面にいずれも5000万画素の3眼カメラマイクロLEDディスプレイ「Glyphマトリックス」を背面に搭載。スマートかつ多彩な表現で、大切な通知を表示する。いずれも約5000万画素の3眼カメラを背面に装備する。前面カメラも約5000