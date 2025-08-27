世界陸連公式インスタグラムで9月13日に東京で開幕する陸上の世界選手権（世界陸上）を前に、スペイン女子のジュリア・リロが来日。ワールドアスレチックス（WA）のインスタグラムに登場して、これまで様々な情報を発信してきた23歳は今回、“トラウマ級”の体験を報告している。女子800メートルをメイン種目とするリロは、WAの公式インスタグラムで東京観光する姿を見せてきた。あまりにも高機能な日本のトイレに驚き、東京で