SNSで盛り上がった選りすぐりのネタを紹介するcitrus。今回は話題の情報から少し離れてひと休み。頭の体操でリフレッシュしましょう！出題するのは漢字穴埋めクイズです。■気になる解答は… □に入る漢字は……「敵」でした！■解説上から読むと「匹敵（ひってき）」左から読むと「宿敵（しゅくてき）」右に向かって読むと「敵陣（てきじん）」下に向かって読むと「敵視（てきし）」パッと思い浮かびましたか？Y