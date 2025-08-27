お部屋の垢抜けを目指しつつスッキリ整理整頓したい時は「インテリア収納」に頼りませんか？【3COINS（スリーコインズ）】では天然素材の“シーグラス”が使われた、見映えもバッチリなアイテムが登場中。取り入れるだけで優しげな雰囲気をプラスしてくれそうです。今回は生活感も抑えられそうなバスケット & ボックスをご紹介します。 落ち着いた色合いの「持ち手付きバスケット：M」 小物入れに便利な、