今回、Ray WEB編集部は男友だちについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公・萌は、大貴と仲がいいです。それはまわりにも付きあっていると勘違いされるほどだけど……？男友だちだと思っていた大貴に、萌は告白されます。このあと萌はどう返答するのでしょうか？原案：Ray WEB編集部作画：kライター Ray WEB編集部