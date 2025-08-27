韓国のお笑い芸人メン・スンジが驚きの姿でファンを驚かせている。【写真】メン・スンジの“メロン”のような胸部メン・スンジが最近自身のインスタグラムに投稿した写真で、白シャツを大胆に結んでアレンジし、黒縁メガネを合わせた知的なルックを披露。普段は親しみやすいキャラクターだが、この日は一転してスタイリッシュかつ挑発的な一面を見せた。とりわけ視線を奪ったのは、潔さすら感じさせるトップスの着こなしと、ボトム