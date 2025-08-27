【ワシントン＝阿部真司、依田和彩】米国のトランプ大統領と韓国の李（イ）在（ジェ）明（ミョン）大統領は、２５日の首脳会談で在韓米軍の役割を巡って明確な姿を打ち出すことができず、米韓同盟の先行きには不透明感も漂っている。お世辞を連発会談では、李氏がトランプ氏を持ち上げる場面が目立った。「ピースメーカー（平和の構築者）」を自任し、紛争の調停者としてノーベル平和賞受賞の野心を隠さないトランプ氏に対し