「ドライヤーしてると、『とろろも！ とろろも！！』って一生言ってくるので、いつまでも乾かない私の髪」【写真】ドライヤーの風を胸元に受けると…ハートマークがくっきり♡飼い主のXユーザー・ポメックスのとろろくん（@monaka_0507）は、そんなため息混じりのコメントを添えて1枚の写真を投稿しました。そこに写っていたのは、愛犬「とろろ」くん（2歳・男の子）。二足立ちになり、ドライヤーの風を胸いっぱいに受けなが