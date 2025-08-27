有楽製菓から1994年に発売され、今や屈指の人気チョコレート菓子として知られる「ブラックサンダー」。【写真】有楽製菓が推進するスマイルカカオプロジェクトとは？このお菓子には、原産国の児童労働に配慮した「スマイルカカオ」が使用されていることをご存知だろうか？主に西アフリカや中南米、東南アジアで栽培されるカカオだが、家族単位の小規模な農家が栽培していることが多く、児童労働の温床になりがちだ。そこで有楽製菓