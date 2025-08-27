【キーウ共同】ウクライナの戦況分析グループ「ディープ・ステート」は26日、ロシア軍がウクライナ東部ドニプロペトロウスク州に進軍し、2集落を制圧したと通信アプリに投稿した。同州はロシアが一方的に併合を宣言した東部・南部4州の域外。ロシア国防省も制圧を発表しており、ロシアが戦域を拡大している可能性がある。