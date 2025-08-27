国連総会＝6月、米ニューヨークの国連本部【ニューヨーク共同】国連総会（193カ国）は26日、人工知能（AI）の恩恵とリスクの評価を目的とした専門家パネルを設置する決議案を議場の総意で採択した。AIに関する加盟国の対話の場も設け、持続可能な開発目標（SDGs）の達成やデジタル分野の格差解消に向けた活用を目指す。専門家パネルも対話もAIの軍事利用を議題にしないと規定した。国連のグテレス事務総長は声明で「AIの恩恵を