突然ですが、「TPP」の日本語名称知っていますか?中学受験でも頻出です。気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「環太平洋パートナーシップ協定」でした！太平洋を囲む国々が、モノやサービスを自由に取引しやすくするための貿易ルールをまとめた国際協定です。「みんなで仲良く経済を活性化させよう」というのが目的なんですね！次回の難解略語もお楽しみに！【難解略語】「PDCA」の正式名称分かりますか？知らないと本