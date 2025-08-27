言語の垣根を越えて、世界中のさまざまなコミュニケーションにおいて広く用いられている「絵文字」。実は同じ絵文字でも、日本と海外では異なる意味で使われることも……。うっかり思わぬ誤解を招かぬよう、楽しく絵文字の意味を学びましょう！「頭が爆発した顔」ということは？突然ですが、「🤯」が何を表す絵文字か知っていますか？口を開けた黄色い顔、頭の上部では脳のようなキノコ雲の形で爆発している様子が見て取れ