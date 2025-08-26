アイドルグループ・SKE48 が26日、熊本の市民会館シアーズホーム夢ホールにて「SKE48 SUMMER Tour 2025」ファイナル公演を開催。全15公演を完走した。 「SKE48 SUMMER Tour 2025」は、SKE48 のメンバーがチームごとそれぞれの都市に分かれて公演を行う形で、7 月5 日（土）Team K?の名古屋公演よりスタート。7 都市15 公演開催のツアーで、この日のログインして続きを読むThe post SKE48、サマーツアーのファイナル 熊本公演開催