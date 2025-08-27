内モンゴル自治区では、太陽光発電や風力発電など新エネルギーの導入に力が入れられている。これらの新エネルギーは、従来型の火力や原子力と比べて発電出力が常に変動するなどの問題がある。華為技術（ファーウェイ）はこれまでに培ってきたデジタル技術を駆使することで、内モンゴルでの新エネルギー導入に大いに貢献しているという。中国電子報が伝えた。内モンゴルの2024年の新エネルギー累計設備容量は1億3500万キロワットを