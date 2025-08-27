渋野日向子が42年ぶりにメジャー制覇を成し遂げたのも今は昔。この2年間で日本人選手は4度もメジャーで勝っている。躍進の背景を解説する。前編記事『【女子ゴルフ全盛期】「父は未経験」…山下美夢有が全英女子で優勝できた「納得の理由」』より続く。日本勢が海外で快進撃全英女子では山下の快挙とともに、日本勢の活躍も話題となった。2位タイに勝みなみ（27歳）、4位タイに竹田が入ったが、大会初日は日本勢6人がトップ10入り