7月25日に沖縄北部に「ジャングリア沖縄」がオープンして早一ヵ月が経った。「《ガラガラになる可能性も》「類似の施設が多すぎ」…専門家が「ジャングリア沖縄」の失敗を断言できるワケ」で解説してもらった日本遊園地学会の会長である塩地優さんに、改めてジャングリアの今後について話を聞いた。前編記事『「完全に設計段階のミス」「景観は良くない」…専門家が解説する「ジャングリア沖縄のミス」』に続き詳報する。100億円レ