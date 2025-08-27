◇イングランド・リーグ杯2回戦サウサンプトン3―0ノリッジ（2025年8月26日英国・ノリッジ）サウサンプトンのMF松木玖生が2部同士の対戦となったノリッジとのリーグ杯2回戦でイングランド初ゴールを決めた。2―0の後半18分から出場すると、同36分に右サイドでボールを得て中央に切れ込んで左足で約25メートルのミドル弾をゴール右上に決めた。昨季ギョズテペ（トルコ）に期限付き移籍した松木は今季がイングランドで1