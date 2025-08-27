【MLB】メッツ13ー3フィリーズ（8月25日・日本時間26日／ニューヨーク）【映像】千賀滉大、“お化けフォーク”が急落下する瞬間8月25日（日本時間8月26日）に行われたニューヨーク・メッツ対フィラデルフィア・フィリーズの一戦で、メッツ・千賀滉大の“お化けフォーク”が話題となっている。3回表・フィリーズの攻撃。この回先頭の1番トレイ・ターナーに対して千賀は、ストライクゾーンの真ん中、縦の軸を上手く使った