アメリカのトランプ大統領に解任を表明されたFRB（連邦準備制度理事会）のクック理事は提訴する意向を表明しました。トランプ氏は、「裁判所の判断に従う」としています。複数のアメリカメディアは26日、FRBのクック理事が自らの住宅ローンをめぐる不正疑惑を背景に解任が通告されたのは不当だなどとして、提訴する意向を明らかにしたと報じました。これについてトランプ氏は記者団に対し、「法廷闘争はつきものだ」と述べるととも