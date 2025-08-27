ÅìµþÅÔ±üÂ¿ËàÄ®¤Ç¿ÈÊÁ¤ò³ÎÊÝ¤µ¤ì¡¢¿À¸Í¤Ë°ÜÁ÷¤µ¤ì¤¿Ã«ËÜ¾­»ÖÍÆµ¿¼Ô¡Ê¼Ì¿¿¡§»þ»ö¡Ë2025Ç¯8·î20Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¤Î½÷À­»É»¦»ö·ï¤Ï¡¢·º»ö»ÊË¡¤Ë¤ª¤±¤ëÎÌ·ºÈ½ÃÇ¤ÎÂÅÅöÀ­¤ÈºÆÈÈËÉ»ß¤Î¤¢¤êÊý¤òÌä¤¦½ÅÂç¤Ê»öÎã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ã«ËÜ¾­»ÖÍÆµ¿¼Ô¡Ê35¡Ë¤Ï¡¢2022Ç¯¤Ë¤âÊÌ¤Î½÷À­Âð¤Ø¤Î½»µï¿¯Æþ¡¦½ý³²¡¦¥¹¥È¡¼¥«¡¼µ¬À©Ë¡°ãÈ¿¤ÇÍ­ºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£ºÛÈ½Ä¹¤Ï¡¢¡Ö»×¹Í¤ÎÏÄ¤ß¤Ï¸²Ãø¤Ç¤¢¤ë¡£ºÆÈÈ¤¬¶¯¤¯´í×ü¤µ¤ì¤ë¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù