「糸魚川の方がよくない？」の意見もある「ミニ新幹線化」新潟県がいわゆる「ミニ新幹線」の導入を検討しています。在来線を高速化する手法として、県内の北陸新幹線と上越新幹線を在来線経由で直通する特急を走らせる――なぜ、このような計画が持ち上がっているのでしょうか。【実現性アリ…？】これが新潟の「ミニ新幹線」案です！（地図／画像）県は2024年度、「高速鉄道ネットワークのあり方に係る調査」を行い、2025年8