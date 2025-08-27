クシュタールは去ったが次の刺客が訪れる可能性も 「歴史上のターニング・ポイントに立っている今こそ変革が極めて重要。9月をもって、われわれは当社の歴史上初めてコンビニエンスストアに特化した事業体になる」 こう語るのは、セブン&アイ・ホールディングス（HD）社長のスティーブン・デイカス氏。 今年7月にカナダのコンビニ企業アリマンタシォン・クシュタールが買収提案