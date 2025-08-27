男子ゴルフのメジャー、マスターズの主催者は26日、2026年大会への出場権が懸かる予選対象大会を発表し、国内メジャーの日本オープン（10月16〜19日、栃木・日光CC）が新たに加わった。優勝者に出場権が与えられる。