クラブW杯では3試合すべてで敗北。サポーターにお辞儀する選手たち（写真：時事）【写真あり】勝てなくても儲かる――。しかし、その状況に甘んじていては、いずれはサポーターたちも離れていきかねない。田口社長の苦悩は浅くないいよいよ佳境に突入する2025年シーズンのJリーグ。最高峰リーグのJ1は8月下旬時点で前代未聞の大混戦となっている。こうした中で、19年ぶりのJ1制覇を目指している浦和レッズにも、まだチャンスが残さ