北九州市で昨年１２月、中学３年の男女が殺傷された事件で、殺人容疑などで逮捕された無職平原政徳容疑者（４４）の２度目の鑑定留置について、福岡地検小倉支部は２６日、今月２９日までの期限をさらに１８日間延長すると発表した。期間は通算約８か月に上る見通し。捜査段階で行われる容疑者らの精神状態などを調べる鑑定留置を巡っては、長期化するケースが目立つ。刑事責任能力の有無や程度を判断するために丁寧な鑑定が求め