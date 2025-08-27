7月の湘南ベルマーレ戦から公式戦6試合5ゴールの小森飛絢をはじめ、今シーズンの浦和は新戦力を何人か補強した（写真：時事）【写真あり】「売上高200億円クラブ」への道筋を田口社長に直撃いよいよ佳境に突入する2025年シーズンのJリーグ。最高峰リーグのJ1は8月下旬時点で前代未聞の大混戦となっている。こうした中で、19年ぶりのJ1制覇を目指している浦和レッズにも、まだチャンスが残されている状況だ。経営面では、7月にJリー