俳優・西島秀俊と、台湾を代表する女優グイ・ルンメイが夫婦役で共演し、オールニューヨーク（NY）ロケを敢行した真利子哲也監督の6年ぶりとなる新作映画『Dear Stranger／ディア・ストレンジャー』（9月12日公開）が、韓国・釜山で開催される「第30回釜山国際映画祭」（9月17日〜9月26日）に正式出品されることが決定した。【動画】映画『Dear Stranger』予告編釜山国際映画祭は、韓国・釜山（プサン）市で毎年秋に開催される