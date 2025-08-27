朝のドル円は１４７円４０銭前後、やや上値が重い＝東京為替 朝のドル円は１４７円４０銭台での推移。海外市場では１４８円前後が重かったこともあって、少し上値が重い展開となった。もっとも東京午前にクックＦＲＢ理事解任の報道などでドル売りが進んだ際の安値を付けておらず、動きは限定的。 USDJPY147.40