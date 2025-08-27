【豪州】 消費者物価指数（CPI・月次）（7月）10:30 予想2.2%前回1.9%（消費者物価指数・前年比) 【ユーロ圏】 ドイツGfK消費者信頼感調査（9月）15:00 予想-21.5前回-21.5（Gfk消費者信頼感) 【米国】 MBA住宅ローン申請指数（08/16 - 08/22）20:00 予想N/A前回-1.4%（前週比) ※予定は変更することがあります