アメリカのトランプ大統領は首都の治安対策の一環として、ワシントンで発生した殺人事件について、死刑を求刑するとの方針を表明しました。トランプ大統領「首都ワシントンで誰かが殺人を犯した場合、我々は死刑を求刑することになる」トランプ大統領は26日、このように述べ、「死刑は非常に強力な抑止力になる」と強調しました。トランプ大統領はワシントンで凶悪犯罪が多発していると主張し、州兵を市内に派遣するなど、異例の治