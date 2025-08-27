参院選で、結党以来最低となる8議席に沈んだ公明党。「このままではいかん。なぜ負けたか、俺が教えてやるよ！」亀井氏が声を張り上げた。亀井静香（かめい・しずか）／'36年、広島県生まれ。民間企業、警察庁を経て'79年、旧広島3区から初当選。運輸大臣、自民党政調会長などを歴任した斉藤鉄夫（さいとう・てつお）／'52年、島根県生まれ。清水建設の課長を経て'93年、旧広島1区から初当選。環境大臣、国土交通大臣などを歴任し