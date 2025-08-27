広島ドラゴンフライズは25日、練習場のドラフラベースで2025－26シーズンの新加入選手の合同入団会見を実施。岡崎修司ゼネラルマネージャー（GM）と伊藤達哉、晴山ケビン、クリストファー・スミス、コフィ・コーバーンの4選手が出席した。 30歳の伊藤は173センチ72キロのポイントガードで琉球ゴールデンキングスから加入。6月に広島を電撃退団した中村拓人の