2026年放送・配信開始となる連続ドラマ『北方謙三 水滸伝』（WOWOW）より、亀梨和也の出演が発表された。“天下稀代の槍使い”林冲役を演じる。併せて初の本編映像となる特報も到着した。【動画】織田裕二、反町隆史、亀梨和也が共演！ドラマ『北方謙三 水滸伝』特報『水滸伝』は、腐敗した世を憂い、法に背いてでも正義を貫こうとする“はみ出し者たち”の反逆の物語。現代にも通じる「理不尽な権力にあらがう意志」と「仲