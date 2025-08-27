スペインのFCバルセロナで、ユースからトップチームに昇格を果たした13歳が大きな注目を集めている。 ブルキナファソ出身のモハメド・ダボネは今シーズン、バルセロナのユースチームの一員としてNext Genユーロリーグでプレー。身長211cmのダボネは、224cmという長いウイングスパンを武器に4-5歳年上の選手を圧倒し、注目を集めた。「ビクター・ウェンバンヤマ（サ