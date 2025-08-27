心配事を抱えている時、胸がぎゅっと痛んだことはないだろうか。その違和感が、じつは命にかかわる病と関係しているかもしれない。性格と「心筋梗塞」「脳梗塞」の関係使い古された言い方だが「病は気から」と言う。健康診断に「性格」の項目はなくとも、怒りっぽい人や神経質な人は大きな病を得やすい―そんな印象を持っている人は多いはずだ。こうした性格と、とりわけ命にかかわる心筋梗塞や脳梗塞といった病気の関係は、医学界