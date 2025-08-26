「ファッションの中心はパリだけじゃない。」をテーマに掲げた合同展示会「CENTER」が渋谷ストリームホールで開催される。開催期間は9月7日から9日まで。なお、一般入場は9月7日のみで、8日と9日はバイヤーを含む業界関係者のみの入場となる。 【画像をもっと見る】 CENTERは、「新しいブランドや未知の才能に出会えるかもしれない」と期待が持てる合同展示会の減少を受け、有志が集い設立。ファッション業界人にとっての“新