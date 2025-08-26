JR大阪駅直結のファッションビル「ルクア大阪」を運営しているJR西日本SC開発が、JR大阪駅に直結し、リニューアル中の「サウスゲートビルディング」の10階から15階の施設名を「ルクア サウス（LUCUA SOUTH）」と発表した。2026年4月初旬に開業する。これにより、ルクア大阪は「ルクア」「ルクア イーレ」「ルクア サウス」の3館体制となる。 【画像をもっと見る】 「サウスゲートビルディング」は、JR西日本SC開発、JR西日本ス