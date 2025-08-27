◆パ・リーグオリックス６Ｘ―５ロッテ＝延長１２回＝（２６日・京セラドーム大阪）オリックスのドラフト１位・麦谷祐介外野手（２３）が、ロッテ戦でプロ初本塁打を放った。４―５の延長１０回、カウント２―０から横山の直球を捉え、右翼席に同点ソロ。麦谷が中学時代に所属した、東北楽天リトルシニアの当時の総監督・広橋公寿氏（６８、現・青山東京ボーイズ監督）が、スポーツ報知に祝福メッセージを寄せた。西武などで活