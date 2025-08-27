Image: Tech Direction Awards さまざまなプロジェクトにおいて、アイデアや表現だけでなく、それらを実現するためのテクニカルディレクションが優れている作品を讃えるべく2023年に創設された「テクニカルディレクションアワード（Tech Direction Awards）」。2025年8月6日にSHIBUYA QWS スクランブルホールにて、本年度のアワード授賞式が開催されました。部門は以下の6カテゴリー。総応募